Biden me aseguró que México no era patio trasero de EU: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuando habló por primera vez, tras su victoria electoral, su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden le aseguró que su gobierno respetaría a México y que no lo consideraba como el patio trasero de la Unión Americana.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que le dio mucho gusto que el gobierno de Joe Biden se comprometiera a que la relación fuera respetuosa de la independencia y soberanía de México.

"Durante el periodo neoliberal a Mexico lo veían como tierra de conquista. A mí me dio mucho gusto cuando hablé por primera vez después de su triunfo -porque ya nos habíamos encontrado antes, años anteriores- con el presidente Biden y lo primero que me dijo fue 'nosotros vamos a respetar a México, y no lo consideramos como un patio trasero de Estados Unidos'", señaló el presidente.

"Me dio mucho gusto de que fuese respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía. El presidente Trump siempre fue respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía", dijo.