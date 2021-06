El gobierno de Joe Biden quiere que México haga más para detener a los migrantes que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos, de acuerdo con el medio BuzzFeed News.

La Casa Blanca ha pedido que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, discuta solicitudes con los funcionarios mexicanos antes de que la vicepresidenta Kamala Harris llegue a México a principios de la próxima semana, según los borradores de los documentos gubernamentales.

Mayorkas también planea viajar a México a finales de junio, no obstante los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se negaron a comentar la información, dice el medio.

A diferencia de la Casa Blanca de Trump, indica BuzzFeed, los funcionarios de Biden no quieren centrar sus conversaciones con México por completo en temas migratorios y han publicado repetidamente la variedad de temas que los países han discutido.

"El objetivo del viaje de la vicepresidenta es profundizar nuestra asociación estratégica y relación bilateral con los gobiernos de Guatemala y México para avanzar en una estrategia integral para abordar las causas de la migración", dijo Symone Sanders, portavoz principal de Harris, según CNN. "También involucraremos a líderes comunitarios, trabajadores, jóvenes innovadores y emprendedores, y otros sobre formas de brindar seguridad económica, abordar los factores centrales de la migración y dar a las personas la esperanza de una vida mejor en el hogar".

El medio recuerda que Harris comenzó su iniciativa con México y los países centroamericanos para abordar la migración después de la alza de niños no acompañados que llegaron a la frontera de EU durante esta primavera, lo que provocó el hacinamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

En las últimas semanas, dice BuzzFeed News, la administración ha aliviado gran parte de ese hacinamiento, reduciendo el número de menores no acompañados bajo custodia a más de 700.

Pero el tema de la migración y la cantidad de personas que pasan por México en su camino hacia el norte sigue siendo un foco principal dentro del gobierno de Estados Unidos.

El medio menciona que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han pasado gran parte del año lidiando con el creciente número de niños no acompañados y migrantes que llegan a la frontera sur.

Los documentos obtenidos por BuzzFeed News muestran que el DHS fue informado de que la Casa Blanca quería que Mayorkas les dijera a los funcionarios mexicanos que el gobierno de EU quiere que se haga más, incluido el aumento de arrestos de quienes viajan a través de México en su camino a Estados Unidos.

De acuerdo con esto, los funcionarios estadounidenses también han planteado anunciar varias iniciativas con México después de la reunión de Harris, incluido el financiamiento adicional para protecciones laborales, agregar inversiones al sur de México y trabajar juntos para ayudar a resolver las decenas de miles de casos de personas desaparecidas.

Tras la reunión de mayo entre Harris y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la conversación abarcó desde temas migratorios hasta temas económicos.