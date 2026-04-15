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Bienestar advierte sobre fraudes a través de llamadas y mensajes

La Secretaría de Bienestar informó sobre llamadas y mensajes fraudulentos que simulan su voz para extorsionar.

Por El Universal

Abril 15, 2026 09:05 p.m.
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Bienestar advierte sobre fraudes a través de llamadas y mensajes

Bienestar advierte sobre fraudes a través de llamadas y mensajes

Miércoles, 15 de abril de 2026 19:45 | Información General | FRAUDES-TELEFÓNICOS

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- Ariadna Montiel Reyes, la secretaria de Bienestar alertó a través de sus redes sociales de fraudes telefónicos que se han atribuido a la institución que dirige y a servidores que trabajan en ella.

Fraudes telefónicos detectados y modus operandi

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Mencionó que fue informada de los números telefónicos desde lo que se realizan las estafas, y que desde ellos, se reproducen mensajes falsos donde simulan su voz con fines de extorsión.

Recomendaciones y acciones oficiales

Ante los hechos, pidió a las personas no caer en los engaños, además de no brindar información personal ni sensible.

Rogó a los ciudadanos verificar en canales oficiales o sus redes sociales (@bienestarmx o gob.mx/bienestar) cualquier informe que les sea de su importancia.

Asimismo, aseguró que por estos hechos, procederá a presentar una denuncia con las respectivas autoridades.

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