Bienestar advierte sobre fraudes a través de llamadas y mensajes
La Secretaría de Bienestar informó sobre llamadas y mensajes fraudulentos que simulan su voz para extorsionar.
Bienestar advierte sobre fraudes a través de llamadas y mensajes
Miércoles, 15 de abril de 2026 19:45 | Información General | FRAUDES-TELEFÓNICOS
CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- Ariadna Montiel Reyes, la secretaria de Bienestar alertó a través de sus redes sociales de fraudes telefónicos que se han atribuido a la institución que dirige y a servidores que trabajan en ella.
Fraudes telefónicos detectados y modus operandi
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Mencionó que fue informada de los números telefónicos desde lo que se realizan las estafas, y que desde ellos, se reproducen mensajes falsos donde simulan su voz con fines de extorsión.
Recomendaciones y acciones oficiales
Ante los hechos, pidió a las personas no caer en los engaños, además de no brindar información personal ni sensible.
Rogó a los ciudadanos verificar en canales oficiales o sus redes sociales (@bienestarmx o gob.mx/bienestar) cualquier informe que les sea de su importancia.
Asimismo, aseguró que por estos hechos, procederá a presentar una denuncia con las respectivas autoridades.
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