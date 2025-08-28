Bitrio Smoke lanza rap viral tras pelea en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 28 (EL UNIVERSAL).- El altercado entre el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ocurrido el 27 de agosto de 2025, no solo generó titulares y memes, sino también una pieza musical que ya es tendencia en redes.

Bitrio Smoke, rapero originario de Querétaro, lanzó un tema de poco menos de dos minutos en el que narra, con rimas satíricas y punzantes, no solo el enfrentamiento físico en el Senado, sino también diversas polémicas que han rodeado al legislador morenista.

¿De qué trata el rap?

El tema, que rápidamente se viralizó en X (antes Twitter), hace alusión al enfrentamiento entre Alejandro "Alito" Moreno y Gerardo Fernández Noroña, incluyendo el momento en que Emiliano González —colaborador del senador— fue derribado durante la pelea. Además, la canción retoma otras polémicas recientes que han rodeado a Noroña, como su viaje en primera clase a Roma y la compra de una residencia valuada en 12 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A través de frases directas, Bitrio cuestiona los gastos públicos, el comportamiento de Noroña y su historial de enfrentamientos con periodistas.

En menos de tres horas, el rap superó las 40 mil reproducciones y cientos de comentarios, muchos de ellos elogiando el ingenio y la creatividad del artista para convertir un episodio político en una reflexión musical.

Varios usuarios compartieron el tema como una nueva manera de señalar abusos de poder y excesos de funcionarios públicos.

¿Quién es Bitrio Smoke, el rapero detrás de la canción viral?

Bitrio Smoke es un joven músico de Querétaro que ha ganado popularidad en los últimos meses por sus canciones de protesta.

Sus temas abordan problemáticas sociales como la pobreza, la escasez de medicamentos y el acceso al agua, todo desde una perspectiva crítica y con rimas que conectan con el público.

Aunque no es ampliamente conocido en la industria musical, sus videos han acumulado miles de vistas y lo han convertido en una voz emergente en redes sociales.