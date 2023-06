Blanco Bravo asegura que "el presidente lo apoya"

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Frente al embate de la oposición política contra su administración, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y sabe del "fuego amigo" que se orquesta en sus contra.

"El lo sabe desde que empecé la administración, son ataques de la clase política que siempre le ha hecho daño al estado. A mi me gusta decir las verdades y cuando eso sucede les duele. Así es mi forma de ser. Cuando ha venido me ha respaldado y siempre voy a estar agradecido con él", afirmó el mandatario morelense en palacio de Gobierno.

Asimismo, habló de su salida del Ejecutivo local para buscar otro cargo de elección popular, y afirmó que esperará la conclusión de la encuesta de Morena y la designación del candidato presidencial para ponderar su petición de licencia.

"Todavía no es tiempo (de pedir licencia). Cuando termine la encuesta de Morena, sobre el candidato a la presidencia vendrán otros tiempos. (Falta) las determinaciones que tome el partido, la decisión de quienes van para diputados, senadores, o los gobernadores que vamos a salir", dijo.

Blanco Bravo compartió que los encuentros con el presidente, a las cuales ha sido invitado, son para conocer el desarrollo de los municipios, evaluar las políticas de gobierno, revisar los apoyos a todos los presidentes municipales, pero sobre todo el presidente pidió unidad en el proyecto que impulsa.

Así, el gobernador de Morelos, anunció que acudirá al festejo del 1 de julio, en el quinto aniversario del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. "Vamos a estar con él. Debemos estar agradecidos por el apoyo a Morelos", subrayó Blanco Bravo.



Celebran distinciones de pueblo mágico

El gobernador declaró ante la prensa luego de dar a conocer en conferencia de prensa los nombramientos de Pueblos Mágicos, otorgado por parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a los municipios de Xochitepec y Tlaltizapán.

En el Salón Bicentenario de Palacio de Gobierno, donde asistieron autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) y de las dos demarcaciones antes mencionadas, resaltan la importancia de esta distinción, ya que se enaltece la riqueza histórica, cultural, gastronómica y de vocación turística en el territorio estatal.

"Esta distinción es resultado del trabajo porque durante mucho tiempo lo llevamos a cabo desde el Gobierno estatal con todos los municipios, impulsando las virtudes de nuestra gente, la historia y cultura que nos respaldan, y la belleza natural de nuestro territorio; este es un logro muy importante, felicidades a todas y todos los habitantes de Xochitepec y Tlaltizapán, enhorabuena a sus autoridades, son pueblos que proyectan a Morelos ante el mundo", dijo.