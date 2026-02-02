logo pulso
Blindan fronteras contra huachicol

Se busca frenar la importación ilegal de combustible

Por El Universal

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Blindan fronteras contra huachicol

Reynosa, Tamps.- A partir del presente año, la Secretaría de Seguridad Federal y Protección Civil blindaron los cruces internacionales con EUdesde Piedras Negras Coahuila, hasta Matamoros, Tamaulipas, mediante el Operativo "Centauro".

A través de este operativo, se ha dado una baja en el famoso huachicol fiscal que entra por las fronteras mexicanas con Estados Unidos y que permite la importación ilegal de combustible simulando con facturas, pedimentos y documentos, que lo que entra a territorio nacional son productos diversos.

Ante esto, dependencias como Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Seguridad Federal, trabajan en conjunto para que las pipas que salen de los patios fiscales de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos sean revisadas por segunda ocasión y así evitar el ingreso de combustible ilegal al país.

Por medio del Operativo Centauro, se instalan retenes en los puentes internacionales y, además, en algunos puntos carreteros que históricamente se habían convertido en paso obligado para el trasiego de combustibles, con el cual se evaden impuestos como el IEPS, competencia desleal con gasolineros formales.

De acuerdo con la Guardia Nacional, en Tamaulipas se han asegurado 20 mil litros de hidrocarburos, que fueron decomisados el pasado 5 de enero, en el kilómetro 26 de la garita hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Luis Alberto Ramírez Casas, capitán primero de la Guardia Nacional, explicó que, en el Operativo Centauro se revisa documentación de cuatro empresas autorizadas para cruzar combustibles desde EU: Transportes Internacionales Tamaulipecos S.A. (TITSA), TraReysa, perteneciente al Grupo Burgos, Petroline y LM Transport.

Los retenes del Operativo Centauro se han instalado en el Puente 3 en N. Laredo, los puentes internacionales Los Indios y Los Tomates en Matamoros, los puentes Donna, Anzaldúas y Pharr, así como el kilómetro 30 en Reynosa, la ex garita del kilómetro 26 en N. Laredo y la Y Griega en San Fernando.

