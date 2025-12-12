Bloquean empresas vinculadas al Limones

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias a varias personas del círculo cercano de Édgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones" o "El Cítrico", presunto integrante del grupo criminal "Los Cabrera" y secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), detenido en Durango.

También se realizó el bloqueo de empresas con giros inmobiliario, de servicios integrales e ingeniería que presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita.

El gabinete de seguridad indicó que dichas empresas eran fachada, utilizadas para simular pagos de nómina, realizar operaciones de compra-venta de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, pero sin una actividad económica real. Remarcó que estas acciones se efectúan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional.

Además de la captura de "El Limones" fueron detenidos cinco sujetos que se dedicaban al cobro de piso y al sicariato.

El miércoles fue aprehendido Rodríguez Ortiz en un inmueble en la ciudad de Durango. A este hombre se le acusa de ordenar extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región de La Laguna, que comprende Durango y Coahuila.

"El Limones" se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal conocida como "Los Cabrera" y recibía órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias "El 03" o "El 300".

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, Rodríguez Ortiz recibió depósitos millonarios de origen injustificado, realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero y participó en la compra-venta de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes, así como juegos de apuesta.

Fuentes consultadas detallaron que "El Cítrico" ordenaba realizar cobros de cuotas a negocios, talleres mecánicos y centros de rehabilitación, desde 10 mil pesos mensuales, con apoyo de autoridades de Durango.