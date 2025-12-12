logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Bloquean empresas vinculadas al Limones

El miércoles fue aprehendido Édgar Rodríguez Ortiz en un inmueble en Durango

Por El Universal

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Bloquean empresas vinculadas al Limones

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias a varias personas del círculo cercano de Édgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones" o "El Cítrico", presunto integrante del grupo criminal "Los Cabrera" y secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), detenido en Durango.

También se realizó el bloqueo de empresas con giros inmobiliario, de servicios integrales e ingeniería que presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita.

El gabinete de seguridad indicó que dichas empresas eran fachada, utilizadas para simular pagos de nómina, realizar operaciones de compra-venta de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, pero sin una actividad económica real. Remarcó que estas acciones se efectúan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional.

Además de la captura de "El Limones" fueron detenidos cinco sujetos que se dedicaban al cobro de piso y al sicariato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El miércoles fue aprehendido Rodríguez Ortiz en un inmueble en la ciudad de Durango. A este hombre se le acusa de ordenar extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región de La Laguna, que comprende Durango y Coahuila.

"El Limones" se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal conocida como "Los Cabrera" y recibía órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias "El 03" o "El 300".

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, Rodríguez Ortiz recibió depósitos millonarios de origen injustificado, realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero y participó en la compra-venta de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes, así como juegos de apuesta.

Fuentes consultadas detallaron que "El Cítrico" ordenaba realizar cobros de cuotas a negocios, talleres mecánicos y centros de rehabilitación, desde 10 mil pesos mensuales, con apoyo de autoridades de Durango.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sin reporte de casos de supergripa en México, informa Salud
Sin reporte de casos de supergripa en México, informa Salud

Sin reporte de casos de "supergripa" en México, informa Salud

SLP

El Universal

Ssa insta a la población a vacunarse para prevenir enfermedades invernales, incluyendo la supergripa.

Agricultura mexicana enfrenta crisis por inseguridad y migración de jóvenes
Agricultura mexicana enfrenta crisis por inseguridad y migración de jóvenes

Agricultura mexicana enfrenta crisis por inseguridad y migración de jóvenes

SLP

EFE

La migración de jóvenes agrava la crisis en la agricultura de México

Entrega de agua a Estados Unidos podría causar hambre en México
Entrega de agua a Estados Unidos podría causar hambre en México

Entrega de agua a Estados Unidos podría causar hambre en México

SLP

EFE

Las repercusiones económicas en México ante la imposición de aranceles por parte de Trump debido a la entrega de agua a Estados Unidos.

PT propone crear registro de huérfanos por feminicidios en México
PT propone crear registro de huérfanos por feminicidios en México

PT propone crear registro de huérfanos por feminicidios en México

SLP

El Universal

La propuesta del PT busca garantizar la protección y ayuda a niños y adolescentes huérfanos por feminicidio en México.