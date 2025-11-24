Bloqueo de transportistas afecta 7 estados y 20 carreteras
Demandas de transportistas incluyen acciones contra extorsiones que afectan a productores y operadores de carga.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Este lunes 24 de noviembre, organizaciones campesinas y de transportistas realizarán un megabloqueo en los principales accesos del país.
Los manifestantes buscan precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.
Estas son las principales vialidades afectadas en cada estado:
HIDALGO
Autopista México–Pachuca (Bloqueo a la altura de Zapotlán y cierre parcial en inmediaciones del AIFA)
Autopista México–Laredo (Cierre total a la altura de Lagunilla)
Autopista México–Tuxpan (Afectación en el entronque Pachuca–Tulancingo)
Caseta El Tejocotal (A la altura de San Alejo: circulación reducida a un solo carril)
Autopista Arco Norte (Cierre total)
Pachuca–Ciudad Sahagún (Cierre parcial en dirección a Pachuca)
SINALOA
Carretera federal México- Nogales (bloqueos en casetas de Cuatro Caminos, en Guasave y en de la Pizal, en Navolato)
Maxipista Culiacán-Mazatlán (bloqueo en caseta de Costa Rica en Culiacán)
TAMAULIPAS
Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso en el municipio de RíoBravo.
Carretera Tampico–Mante, como referencia antes de llegar al cuartel de El Mante.
Carretera Victoria-Matamoros a la altura de San Fernando.
Carretera Tampico-Ciudad Victoria, a la altura del municipio de Altamira.
OAXACA
Carretera Panamericana, kilómetro 214 en el subtramo Magdalena Tequisistlán -Tehuantepec.
VERACRUZ
Autopista Puebla–Veracruz, tramos Córdoba-Puebla y Cd. Mendoza-Córdoba.
GUANAJUATO
Carreteras federales 57, 90 y 45
Entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo
La 90 en el tramo Pénjamo-Santa Ana Pacueco
Carretera federal 45 Irapuato-Salamanca a la altura de Ciudad Industrial.
CHIHUAHUA
Puente Internacional Zaragoza
Aduana de Ciudad Juárez
