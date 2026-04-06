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Bloqueo en México-Toluca cumple cinco horas y afecta a usuarios

Usuarios de transporte público descienden y caminan ante bloqueo prolongado.

Por El Universal

Abril 06, 2026 05:09 p.m.
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Bloqueo en México-Toluca cumple cinco horas y afecta a usuarios

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- El bloqueo de transportistas y agricultores en la caseta de la autopista México-Toluca, en la zona de La Venta, en Cuajimalpa, cumple cinco horas lo que ha generado largas filas de vehículos e incluso pasajeros de transporte público han tenido que descender de las unidades para seguir a pie su camino.


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, alrededor de 150 campesinos, identificados como Agricultores Unidos del Volcán, se concentran en la caseta que establece los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, y horas más tarde levantaron las plumas de peaje, permitiendo el paso libre de vehículos sin pago.
A las 11:00 horas, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) implementó un operativo con ponchallantas para impedir el avance vehicular. La medida provocó un cierre prácticamente total y ha generado filas de hasta cinco kilómetros de automóviles detenidos.
A bordo de autobuses con destino a Observatorio y Tasqueña, los usuarios han mostrado desesperación. "Llevamos más de cuatro horas sin movernos, nadie nos dice qué está pasando. Tengo que llegar a trabajar", relató Mariana López, quien decidió descender de la unidad junto con otros pasajeros.
Ante la falta de alternativas, decenas de personas han optado por caminar entre los vehículos detenidos. "Nos dicen que esto va para largo, mejor nos bajamos a ver si encontramos otro transporte más adelante", comentó José Ramírez, mientras avanza con su mochila.
Familias, estudiantes y trabajadores caminan varios kilómetros para intentar llegar a la Ciudad de México. "Es desesperante, no hay información y el tráfico no se mueve", dijo una joven que se dirige hacia la zona de Tasqueña.
Por su parte, los manifestantes aseguraron que la protesta responde a la falta de atención de autoridades federales en temas de seguridad en carreteras y apoyo al campo. "No queremos afectar a la gente, pero no nos dejan otra opción. Llevamos meses pidiendo ayuda y no hay respuesta", señaló uno de los agricultores.

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