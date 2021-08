Borrador de reforma propone destitución anticipada de integrantes del TEPJF e INE

En un documento de trabajo que forma parte de la Reforma Electoral que en breve presentará Ricardo Monreal y que fue filtrado se plantea destituir anticipadamente a los 7 magistrados del TEPJF y a los 11 consejeros del INE, lo cual ha sido una exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas semanas.

Monreal reconoció que se trata de una reforma de fondo, que está en espera del momento oportuno para presentarla y explicó que su iniciativa incluye los elementos "que se filtraron, pero también algunas modificaciones que serán discutidas ampliamente en el Poder Legislativo".

En un video mensaje expuso que "no tengo nada que ocultar, pronto la daré a conocer bien" e insistió en que les pidió a algunos expertos, especialistas en materia electoral su opinión; sin embargo, cometió el error de mandar el documento vía electrónica, lo que seguramente causó su filtración.

El documento propone también una reducción de 11 a 7 en el número de consejeros del INE y de 7 a 5 en los magistrados del TEPJF.

Asimismo y para evitar que los consejeros y magistrados recurran a la vía jurídica para mantenerse en sus cargos, "continúen percibiendo sus ingresos, hasta que concluyan sus periodos en el cargo, aunque no lo ejerzan" se señala en los artículos transitorios.

"A fin de no afectar los derechos adquiridos y de designación en el cargo de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e les indemnizara en todos sus emolumentos desde la fecha en que entre en vigor el presente decreto y hasta la fecha de conclusión de su designación".

"A partir de la publicación del presente decreto, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tendrán noventa días para emitir la convocatoria para la renovación de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".

El presidente de la Junta de Coordinación Política expuso que el INE absorbería las facultades de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

Además el INE perdería la facultad de fiscalizar a los partidos políticos nacionales y estatales, pues estos ahora se autofiscalizarían. Se prevé que la presidencia del INE sea trianual y rotatoria.

Monreal Ávila plantea eliminar a las senadurías electas por representación proporcional. Es decir pasaría de 128 escaños a sólo 96.

Reducir el número de diputaciones electas por representación proporcional. Por su parte, la Cámara Popular se compone por 500 diputaciones: 300 electas por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Se propone que por este último principio sólo sean 100, para que San Lázaro se conforme sólo con 400 diputados federales.

El documento de trabajo de Reforma Electoral también contempla establecer el voto electrónico y mantener como causales de nulidad de las elecciones el uso de recursos ilícitos, rebasar los topes de campaña y la contratación de tiempo en radio y televisión.