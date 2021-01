"Bravo por Cienfuegos", dice Salinas Pliego

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no ejerció acción penal contra el general Salvador Cienfuegos, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, celebró la decisión.

A través de redes sociales, Salinas Pliego calificó de "refrescante, alentador y valiente" el juicio de la FGR sobre la no acción penal en contra del exsecretario de Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Las acusaciones de los agentes de la DEA y del Departamento de Justicia de EEUU no tenían fundamento alguno. Precisamente por eso tuvieron que soltarlo", escribió el dueño de tiendas Elektra.

"Bravo por Cienfuegos!", agregó.

En otro mensaje, refirió que "la presunción de culpa por parte de muchos ´opinólogos´, tampoco tiene fundamento alguno".

"Ya era hora de hacer justicia. Por ningún motivo debemos aceptar el linchamiento popular y mediático... Mucho menos cuando los incitadores son personas tan finas como los de la DEA", refirió en Twitter.