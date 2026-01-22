Brote de Sarampión en México: ¿qué es la "dosis cero"?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 19 de enero pasado, en México los casos de sarampión aumentaron a 7 mil 168 contagios, además de 24 defunciones asociadas a esta enfermedad viral.

Los primeros casos se identificaron en febrero de 2025 en el estado de Chihuahua, donde una parte de los contagios estuvo relacionada con esquemas de vacunación incompletos o inexistentes.

Ante el brote de sarampión que continúa activo en el país y la llegada de millones de visitantes a la Ciudad de México con motivo del Mundial de Futbol, las autoridades capitalinas anunciaron el reforzamiento de la vacunación contra este virus, con énfasis en puntos de alta movilidad como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y las centrales camioneras.

La dosis cero de la vacuna contra el sarampión es una aplicación preventiva dirigida a niñas y niños de entre 6 y 11 meses de edad. De acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, esta medida busca reducir el riesgo de contagio en menores ante la circulación activa del virus.

Tradicionalmente, esta vacuna se aplicaba a partir de los 12 meses; sin embargo, debido al incremento de casos, la Secretaría de Salud decidió adelantar la inmunización como estrategia de contención.

La vacuna es gratuita y se aplica en centros de salud y hospitales públicos pertenecientes al IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud. Para recibirla, se recomienda acudir a la unidad médica más cercana con la cartilla de vacunación.

Las autoridades sanitarias indicaron que los adultos de 20 a 39 años deben iniciar o completar su esquema de vacunación, especialmente quienes no recuerdan haber sido vacunados o no cuentan con comprobantes oficiales.

Además, se recomienda la aplicación de la vacuna contra el sarampión a los siguientes grupos prioritarios:

Niñas y niños de 12 y 18 meses

Población infantil rezagada de 2 a 9 años

Personal de salud

Personal educativo

Jornaleros agrícolas.