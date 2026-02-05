Brote de Sarampión: Uso Obligatorio de Cubrebocas en Municipios Afectados
Jalisco enfrenta un brote de sarampión, lo que lleva a la implementación de medidas preventivas como el uso obligatorio de cubrebocas.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El sarampión en México registra un repunte significativo durante el inicio de 2026, al superar en apenas un mes los niveles reportados durante el 2025. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, el país pasó de 6 mil 430 casos confirmados de sarampión en 2025 a 8 mil 332 contagios acumulados hasta el 3 de febrero.
El aumento implica que, solo en enero y los primeros días de febrero, se detectaron mil 902 nuevos casos de sarampión, lo que equivale a casi una tercera parte del total registrado el año pasado, encendiendo las alertas sanitarias en distintas entidades.
El estado de Jalisco enfrenta un brote de sarampión, situación que llevó a las autoridades estatales a implementar medidas preventivas inmediatas. Entre ellas, se decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La medida fue anunciada por el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, y deberá aplicarse de forma inmediata en los siguientes municipios:
Guadalajara
Zapopan
Tlaquepaque
Tonalá
Tlajomulco de Zúñiga
El Salto
Ixtlahuacán de los Membrillos
El uso de cubrebocas será obligatorio por un periodo mínimo de 30 días, como parte de las acciones para contener los contagios de sarampión en la región.
La Secretaría de Salud define el sarampión como una enfermedad viral altamente contagiosa, cuya transmisión ocurre principalmente a través de gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar.
El contagio del sarampión se facilita en espacios cerrados, así como en situaciones de contacto cercano entre personas, lo que explica su rápida propagación en entornos escolares y comunitarios.
Los síntomas del sarampión pueden aparecer varios días después del contagio. Entre los más frecuentes se encuentran:
Fiebre
Congestión nasal
Irritación ocular
Manchas blancas dentro de la boca
Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.
