Abren preinscripciones en el Instituto Estatal de Ciegos
El registro se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero en San Luis Potosí, con requisitos específicos para alumnos y padres/tutores.
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia informó el inicio del periodo de preinscripciones en el Instituto Estatal de Ciegos, dirigido a niñas y niños con ceguera o baja visión.
De acuerdo con la información oficial, el instituto ofrece servicios de educación preescolar y primaria, así como atención de rehabilitación física, terapia psicológica, enfermería, talleres ocupacionales, música y educación física.
Para el proceso de preinscripción se solicita, en el caso de las y los alumnos, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, diagnóstico médico actualizado y seguimiento con especialista. Para madres, padres o tutores se requiere identificación oficial, documentación de las personas autorizadas para el ingreso o salida de los alumnos, así como carta laboral.
El registro se realizará del 3 al 13 de febrero, en días hábiles, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones ubicadas en Agustín Vera esquina Capitán Caldera, colonia Jardines de la Rivera, en San Luis Potosí.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Crearán Fiscalía de Búsqueda en SLP
Redacción
Ejecutivo, Congreso y Fiscalía General definieron la ruta para conformar el nuevo órgano
Abren preinscripciones en el Instituto Estatal de Ciegos
El Universal
El registro se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero en San Luis Potosí, con requisitos específicos para alumnos y padres/tutores.
No se considera derribar árboles en proyecto 'Splash': Segam
Rubén Pacheco
Sonia Mendoza también acusa a Cambio de Ruta de no tener un interés ambiental legítimo