SLP

Abren preinscripciones en el Instituto Estatal de Ciegos

El registro se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero en San Luis Potosí, con requisitos específicos para alumnos y padres/tutores.

Por El Universal

Febrero 05, 2026 01:45 p.m.
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia informó el inicio del periodo de preinscripciones en el Instituto Estatal de Ciegos, dirigido a niñas y niños con ceguera o baja visión.

De acuerdo con la información oficial, el instituto ofrece servicios de educación preescolar y primaria, así como atención de rehabilitación física, terapia psicológica, enfermería, talleres ocupacionales, música y educación física.

Para el proceso de preinscripción se solicita, en el caso de las y los alumnos, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, diagnóstico médico actualizado y seguimiento con especialista. Para madres, padres o tutores se requiere identificación oficial, documentación de las personas autorizadas para el ingreso o salida de los alumnos, así como carta laboral.

El registro se realizará del 3 al 13 de febrero, en días hábiles, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones ubicadas en Agustín Vera esquina Capitán Caldera, colonia Jardines de la Rivera, en San Luis Potosí.

Crearán Fiscalía de Búsqueda en SLP
SLP

Redacción

Ejecutivo, Congreso y Fiscalía General definieron la ruta para conformar el nuevo órgano

SLP

El Universal

No se considera derribar árboles en proyecto 'Splash': Segam

SLP

Rubén Pacheco

Sonia Mendoza también acusa a Cambio de Ruta de no tener un interés ambiental legítimo

"Violencia familiar sigue como principal riesgo para capitalinas"

SLP

PULSO

La SSPC atiende entre 12 y 13 reportes semanales , dijo Villa Gutiérrez