Abren preinscripciones en el Instituto Estatal de Ciegos

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia informó el inicio del periodo de preinscripciones en el Instituto Estatal de Ciegos, dirigido a niñas y niños con ceguera o baja visión.

De acuerdo con la información oficial, el instituto ofrece servicios de educación preescolar y primaria, así como atención de rehabilitación física, terapia psicológica, enfermería, talleres ocupacionales, música y educación física.

Para el proceso de preinscripción se solicita, en el caso de las y los alumnos, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, diagnóstico médico actualizado y seguimiento con especialista. Para madres, padres o tutores se requiere identificación oficial, documentación de las personas autorizadas para el ingreso o salida de los alumnos, así como carta laboral.

El registro se realizará del 3 al 13 de febrero, en días hábiles, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones ubicadas en Agustín Vera esquina Capitán Caldera, colonia Jardines de la Rivera, en San Luis Potosí.

