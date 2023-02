Buscan a Carlos Ramos, niño que salió a hacer un trabajo escolar

A-AA+

ECATEPEC, Méx., febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de padres de padres de familia bloquea la avenida Central, a la altura de la estación Ecatepec de la Línea B del Metro, en dirección a la Ciudad de México, para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que localice a un niño de 11 años de edad que está desaparecido desde este miércoles.

Según los familiares, Juan Carlos Ramos Mendez, salió ayer miércoles de la escuela primaria ubicada en la colonia La Popular y se dirigió a su casa. Al llegar le dijo a su madre que iría a hacer un trabajo en equipo con sus compañeros de clases, pero no regresó a su casa.

Aparentemente, tampoco habría llegado a la casa de uno de sus compañeros donde se reunirían para hacer la tarea.

Al no tener noticias de "Carlitos", como le dicen de cariño, los padres comenzaron a buscarlo desde la noche de este miércoles. Les preguntaron a sus vecinos, familiares y amigos si tenían alguna noticia de él, pero nadie sabía dónde se encontraba.

Alrededor de las 22:00 horas, la madre acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para reportar su ausencia, por lo que se emitió la ficha de alerta para iniciar su búsqueda.

Según los inconformes, el agente del Ministerio Público de la FGJEM, con sede en San Agustín, que atendió a la madre del menor, le indicó que salía de turno y sería hasta el viernes cuando le dirían cómo van investigaciones.



Padres y familiares de Juan Carlos Ramos han realizado bloqueos

La mañana de este jueves se reunieron parientes de "Carlitos", amigos y vecinos, principalmente mujeres y bloquearon la avenida R-1 para impedir el paso de los vehículos que se dirigían hacia el centro de Ecatepec y a la Ciudad de México.

Los manifestantes portaban cartulinas con las leyendas: "Te queremos regresa a casa Juan Carlos", "Me llamo Juan Carlos, estoy extraviado" y "Me ayudas a regresar a casa" entre otras.

Personal de la fiscalía mexiquense acudió al lugar para atender a los familiares del menor.

Como no hay noticias de Carlos, los inconformes decidieron trasladarse a la avenida Central y cerrar la circulación de la vía que comunica al municipio mexiquense con la capital del país.

Exigen celeridad en las indagatorias para que sea encontrado con bien el pequeño. El bloqueo provoca afectaciones en esa área del Valle de México, por lo que algunos conductores han tenido que buscar alternativas para no quedar varados en ese punto.