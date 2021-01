Buscan a Mía Yazmin Grijalva de 14 años en Hermosillo, Sonora

Guadalupe Herrera, madre de Mía Yazmin Grijalva Herrera, 14 años, reportó a la menor como desaparecida, luego de que la joven saliera a la tienda y no regresara.

A través de las redes sociales, la señora Guadalupe Herrera pidió ayuda para localizar a la menor desaparecida el miércoles 13 de enero, en el fraccionamiento Las Dunas al norponiente de Hermosillo.

"A ti que tuviste la osadía y el plan de llevarte a mi hija, te pido, te suplico que no le hagas daño, sabes ella parece una muchacha grande pero no lo es, en un mes cumplirá sus XV".

En la publicación, la señora refirió que Mía "es una niña de condición muy especial, lo que para ti y para muchos es malo, para ella son simplemente cosas de la naturaleza, y de condiciones humanas, es fantasiosa y quisiera ser grande para tener libertad de hacer lo que ella cree son cosas normales".

En el angustioso mensaje, la señora pidió a quien tenga a su hija que "ponga su mano en el corazón y regrese a Mia Grijalva a su casa".

"Confió en que tendrás una madre, hermanas y mujeres importantes en tu vida, a nombre de ellas te suplico me devuelvas a mi niña, a pesar de su 1.70 metros, es una niña", agregó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) emitió Alerta Amber para la búsqueda y localización; indicó que se teme por su seguridad e integridad ya que puede ser víctima de un delito.

La familia pide compartir cualquier información sobre la menor y alertar a las autoridades al número de emergencias 911, en caso de obtener algún dato que ayude a dar con su paradero.