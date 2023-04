Buscan a "Pancho", pitón mascota desaparecido en Ciudad Victoria; "es súper doméstico muy mansito", dicen

A-AA+

Un usuario de internet, identificado como Rodrigo Luna, está solicitando el apoyo de la ciudadanía para localizar a su mascota, un pitón de nombre "Pancho" que se extravió durante la fuerte lluvia en Ciudad Victoria y a quien describe como "súper doméstico, muy mansito, no es agresivo".

En su cuenta de Facebook, Rodrigo Luna relató la situación: "Él es pancho mi mascota, nunca me había sucedido que se me escapara, el día de ayer que estuvo la lluvia fuerte y los vientos fuertes una puerta de mi salón que es de triplay se abrió y pancho se salió de su pecera y al parecer se salió por la puerta".

Explicó que se percató cuando su mamá se la pasó buscando por todos los rincones y no estaba.

"Lo más seguro es que se salió a la calle es súper doméstico muy mansito no es agresivo se espanta fácilmente y no ataca".

Pide a ciudadanos no le haga daño a su mascota

Luna insistió a los ciudadanos que si logran ver a su mascota no le hagan daño, porque no es agresiva, aunque admitió que será difícil encontrarla porque por instinto las serpientes buscan esconderse en rincones.

Para quienes puedan aportar datos sobre "Pancho", Rodrigo Luna mencionó que su domicilio es el 17 y Coahuila esquina, en Ciudad Victoria.

Ante el inusual extravío de mascota la publicación en poco tiempo se ha compartido muchas veces, así como cientos de comentarios de usuarios bromistas en Facebook, así como de quienes han manifestado temor ante esta situación.

"Que miedo, tendrá todas las cualidades como dice el dueño, pero es víbora", escribió Antonia Barboza Hernández; "Antes buscaban perritos", comentó Fernanda Blanco; y "Si no la encuentras yo conozco algunas", expresó Patty Medina.