"Buscan callarme y no lo voy a hacer"

La Secretaría Técnica de combate a la Tortura de la Defensoría Pública Federal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Miranda de Wallace consideró que esto se trata de una forma de amedrentarla por denunciar malas prácticas por parte de Netzaí Sandoval, director del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).

"El instituto de la Defensoría presentó una denuncia en mi contra y lo están haciendo como un acto distractor y como una forma de amedrentarme porque yo salí a denunciar que Netzaí Sandoval, hermano de Irma Erendira Sandoval, está llevando a cabo malas prácticas como presionar al juez constantemente para que liberen a Brenda Quevedo (una de las sospechosas del secuestro y homicidio del hijo de Miranda de Wallace) e incluso presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura para presionarlo", señaló.

"Lo que pretende es callarme y no me voy a callar, voy a seguir denunciando que está haciendo malas prácticas".

Explicó que para el día de mañana estaba prevista una audiencia para revisar la medida cautelar de Brenda Quevedo pero ella presentó un oficio en el que informó que su defensora saldrá de vacaciones, por lo que la diligencia ya no se podrá llevar a cabo.

De acuerdo con Miranda de Wallace tiene conocimiento de que ha sido denunciada por el IFDP por falsedad de declaración.

"No pude haber declarado en falsedad porque lo único que declaré es que mi hijo estaba secuestrando y que me pidieron un rescate y que en la computadora de Brenda se encontraron las fotos de mi hijo ya muerto", recordó.

Comentó que hasta el momento la FGR no le ha notificado la iniciación de ninguna carpeta de investigación en su contra pero que las ocasiones que Brenda Quevedo la ha denunciado anteriormente ella ha acudido a la Fiscalía y no le dan acceso porque no tiene calidad de imputada.

"Todas las denuncias que ha presentado Brenda y sus abogados se van al no ejercicio de la acción penal porque nunca fue torturada", afirmó la activista.