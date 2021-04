Buscan cargos 17 de los 25 diputados de Querétaro

De los 25 diputados que integran la Legislatura local al menos 17 buscan una nueva responsabilidad entre los cargos de elección que se renovarán el 6 de junio o respaldan alguna de las candidaturas registradas.

La 59 Legislatura recibió 5 solicitudes de licencia de los diputados; 1 de ellas definitiva y en otras 2 no se indicó cuándo concluiría o si efectivamente el legislador regresaría antes de que concluya su labor, eso marcado para el mes de septiembre.

Las solicitudes de licencia las ingresaron tres legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pidió licencia temporal Agustín Dorantes Lámbarri, presidente del comité estatal del PAN y coordinador de la campaña a gobernador de Mauricio Kuri.

La separación la pidió del 4 de abril al 7 de junio, de tal forma que regresaría al Congreso justo un día después de la jornada electoral.

Con las mismas fechas (del 4 de abril al 7 de junio), solicitó licencia Abigail Arredondo Ramos (PRI), quien compite por la gubernatura.

Roberto Cabrera Valencia (PAN) y Verónica Hernández Flores (PAN), pidieron licencia el 15 de abril; Cabrera Valencia de manera definitiva, lo cual significa que sin importar los resultados que obtenga en campaña ya no regresará al Congreso.

Cabrera Valencia está en campaña por la presidencia municipal de San Juan del Río mientras que Verónica Hernández Flores por la de Amealco.

La licencia por tiempo indefinido de Guadalupe Cárdenas Molina (PRI) inició el 20 de abril; compite por la presidencia municipal de El Marqués.

Karina Careaga Pineda (PRI) contiende por la presidencia municipal de Jalpan de Serra. Ella no ha solicitado licencia.

Del PAN buscan nuevamente una diputación local: Antonio Zapata Guerrero, Daniela Salgado Márquez, Gerardo Ángeles Herrera y Guadalupe Marmolejo Rojas.