Buscan extender dispositivo de Emergencia contra gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura busca mantener control sobre la plaga del gusano barrenador del ganado.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 08:48 p.m.
A
Buscan extender dispositivo de Emergencia contra gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) busca extender el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa) para mantener las acciones de control y erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG) ante el riesgo de que la plaga se disemine en más estados del país.

De acuerdo con un anteproyecto publicado este miércoles en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la dependencia propone modificar parcialmente el acuerdo mediante el cual se activó e integró el Dinesa, con el fin de prevenir la entrada y diseminación del gusano barrenador ocasionado por la mosca Cochliomyia hominivorax.

El instrumento busca mantener el operativo en las regiones 6 y 7, que abarcan los estados del sur y sureste del país, con posibilidad de extender su aplicación paulatina o total a otras zonas si se detecta evidencia científica de la presencia o inminente diseminación de la plaga en el territorio nacional.

Según la propuesta, el objetivo es controlar el avance y, en su caso, erradicar la plaga, además de reducir el impacto económico y social que puede provocar en el sector ganadero. La enfermedad, considerada de notificación obligatoria por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), afecta a bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, fauna silvestre e incluso animales domésticos.

El Dinesa permite activar mecanismos de emergencia, como cuarentenas, confinamiento, campañas de vigilancia e inspección zoosanitaria, coordinadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En mayo, EL UNIVERSAL adelantó que la Secretaría de Agricultura preparaba la ampliación del Dinesa ante la posibilidad de que el gusano barrenador se propagara en más bovinos del sur y sureste del país. En aquel momento, la dependencia ya había enviado un anteproyecto a la Conamer para mantener vigente el operativo sanitario y evitar una expansión similar a la registrada en la década de 1970.

