Buscan parar los caprichos de LO

Ciudad de México.- Los presidentes nacionales de Va por México, PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, firmaron la llamada Coalición Legislativa para ir en alianza en la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados. En conferencia de prensa, aseguraron que el objetivo es armar un "bloque de contención", que permita dejar atrás la "obediencia ciega" a los "caprichos presidenciales".

"Regresará el equilibrio y el contrapeso, porque le devolveremos a la Cámara de Diputados las atribuciones que le quitó el Presidente, es decir, dejar atrás la obediencia ciega que no le mueve una coma a los caprichos presidenciales, y dejar de ser una oficina de trámite para aprobar todas las leyes, aun en contra de la Constitución", declaró el panista.

Por su parte, Jesús Zambrano aseguró que la alianza no se deriva de la existencia de algún tipo de miedo hacia Morena, sino de la coincidencia en que "no queremos una dictadura".

"No le tenemos miedo, ni chiquito ni mediano ni grande, nunca le hemos tenido miedo. El miedo es de ellos porque ya no podrán continuar con la depredación, vamos a poner un freno a este deterioro, que ya no continuará. Entonces, ¿para qué queremos la mayoría en la Cámara de Diputados? Porque no acompañaremos ni permitiremos locuras para reformas constitucionales en nuestro país, queremos que haya un diálogo constructivo desde una mayoría", aseveró.

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, dijo que Va por México ha sido muy importante para el país y da la opción a los mexicanos de elegir entre un proyecto con visión presente y futuro, "y los otros que no tienen propuestas y que no hay garantía para construir más y mejores oportunidades.

"Muchos pensaron que no íbamos a poder lograr que la coalición cuajara. Hoy les puedo decir que el tiempo y la historia nos están dando la razón y que elegimos el mejor camino para decidir por un proyecto de trabajar juntos por la unidad nacional, por el desarrollo y por las causas ciudadanas", destacó. Los dirigentes denunciaron que AMLO "está metiendo todo el cuerpo en las elecciones" y reprobaron las agresiones que han sufrido sus candidatos en diversas partes del país.

"Lamentamos profundamente y reprobamos que hoy todas estas fortalezas en nuestro país estén en peligro", insistió el presidente del tricolor.