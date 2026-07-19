C. Sheinbaum viaja en aeronave de la Sedena
La presidenta estará en la final del Mundial de Fútbol
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CANCÚN, Q. Roo.- El gobierno de México informó que, debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó desde esta noche a Nueva York en una aeronave de la Secretaría de la Defensa para asistir a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, a invitación del presidente Donald Trump.
A través de redes sociales se informó que el regreso de la Mandataria mexicana está programado para la noche del domingo 19 de julio.
La tarde de este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sí asistirá a la final de la Copa Mundial a pesar de las condiciones climáticas y mañana domingo disfrutará el partido final en compañía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
"El día de mañana [domingo] voy a estar en la Copa Mundial de la FIFA, recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va a estar también el primer ministro Carney. Por eso es importante, en términos diplomáticos, que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo.
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"Y, además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana [hoy]. Estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México", dijo en un videomensaje publicado ayer en la tarde.
La Presidenta de México —junto a los mandatarios de Estados Unidos y Canadá— disfrutará también del medio tiempo del partido, el cual contará con un show musical y la participación de Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y el grupo de KPop BTS, al que recibió en Palacio Nacional en mayo pasado.
Asimismo, medios de comunicación estadounidenses confirmaron la asistencia de celebridades internacionales; la participación de Chris Martin, líder de la agrupación Coldplay, además de Laura Pausini y Robbie Williams.
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