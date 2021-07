Caballada de AMLO para 2024 está muy flaca y tocada: 'Va por México'

Los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; y del PRD, Jesús Zambrano, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se ponga a trabajar y a resolver los problemas del país en lugar de estar hablando de la sucesión presidencial, pues aún falta mucho para 2024.

El líder de Acción Nacional advirtió que López Obrador no es presidente de Morena, sino jefe del Estado mexicano, por lo que debe ocupar su tiempo en dar resultados a los mexicanos.

"El gobierno de Morena, claramente es circo, Morena y teatro, a eso se han dedicado, a distraer la atención. Ante el fracaso del gobierno, hoy están hablando de la siguiente elección. Quieren vivir en la elección, distrayendo a la gente. ¿Y los resultados para cuándo?", cuestionó Marko Cortés.

El dirigente panista señaló que López Obrador no tiene nada qué presumir respecto a sus colaboradores que aspiran a sucederlo, pues "la caballada está muy flaca".

"Que su caballada está muy flaca y tocada. No hay ningún sancionado por la Línea 12 del Metro y entre los involucrados están sus caballos flacos. Marcelo Ebrard, responsable directo por acción, por la mala ejecución, por la compra a sobreprecio, por no haber cumplido con las especificaciones. (...) Y Claudia Sheinbaum por omisión, por la falta de mantenimiento de la Línea 12", declaró.

El dirigente del PRD aseguró que la oposición no va a caer en el juego distractor "engañabobos" del presidente de la República, que cada vez que hay problemas importantes en el país, sale con alguna ocurrencia que funcione como distractor.

"¿Para qué estar hablando hoy del 24 cuando todavía no concluyen los procesos electorales del 2021?", señaló Zambrano.

Lamentó que el presidente López Obrador no asuma su responsabilidad como mandatario y le eche la culpa a los demás o salga con pretextos cuando su gobierno comete errores.

"Se le incendia el gasoducto en el Golfo y le echa la culpa a la lluvia. Se le incendia el país y dice que está en paz, la paz narca, es la que está instalándose en el país y como no quiere que la gente, la sociedad y los medios de comunicación estén atentos a estar señalando los problemas e inconsistencias de este que está en tránsito de ser un gobierno fallido, entonces inventa lo de su supuesta gorda caballada", expresó el perredista.

En tono sarcástico, Jesús Zambrano afirmó que al Presidente le faltaron algunos nombres en su lista de posibles sucesores y lamentó que López Obrador se burle de los aspirantes que hay en la oposición.

"Creo que le faltó López-Gatell en esa posible manada de caballos y de yeguas. Esa es la realidad, que se burla de nosotros. Qué le importa al Presidente con quién carajos vamos a ir el 24 para sacarlo de la Presidencia de la República, si eso lo vamos a resolver nosotros en su momento", exclamó.