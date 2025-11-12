logo pulso
Nacional

Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario, acusan

El exgobernador de Tamaulipas en el ojo del huracán por el elevado costo de su protección policial.

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 09:06 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, acusó que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es cuidado por 36 policías estatales, por los que la entidad paga 1 millón 750 mil pesos cada mes, desde 2022.

En un video publicado en sus redes sociales, el legislador morenista afirmó que dicho esquema de seguridad ha costado más de 63 millones de pesos, desde septiembre de 2022 a la fecha.

Explicó que el gobierno estatal paga cada mes, 1 millón 296 mil pesos por el sueldo de 36 policías estatales que cuidan al exmandatario que vive en Estados Unidos; 108 mil pesos por las armas y su mantenimiento; y 300 mil pesos por la renta de tres vehículos blindados.

"Es inconcebible que los policías custodien a un prófugo que vive en McAllen, tiene ordenes de aprehensión y ficha roja de la Interpol, cuando deberían estar cuidando al pueblo de gente como él. Es un abuso y un acto de cinismo", dijo Gutiérrez Luna.

"Su perversidad no tiene límites", revira Cabeza de Vaca

Ayer, martes 11 de noviembre, el diputado morenista se reunió con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, quien recibió una petición sobre el caso Cabeza de Vaca.

En redes sociales, Gutiérrez Luna detalló que le entregó a la autoproclamada "ministra del pueblo" una solicitud a nombre de legisladores de la Cuarta Transformación, para que el exgobernador de Tamaulipas "rinda cuentas a la justicia".

En respuesta, el exmandatario panista acusó que "su perversidad y estupidez no tienen límites".

"Están desesperados, pues el país se les va de las manos. Llega Sergio Gutiérrez Luna, el vocero de los Morenarcos, al extremo de la colusión de poderes", escribió Cabeza de Vaca en sus redes sociales.

Reiteró que en el gobierno oficialista no le perdonan que no se haya doblegado ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador después de exhibir "el huachicol fiscal y sus vínculos con el crimen organizado".

