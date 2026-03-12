"Cabeza fría", pide Kenia López tras revés a reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el rechazo a la reforma electoral impulsada por el gobierno federal refleja la decisión del país expresada a través de sus legisladores y llamó a "poner cabeza fría" ante el escenario político que se abre tras el fracaso del dictamen.

Luego de que la iniciativa —que planteaba modificar 11 artículos constitucionales— no alcanzara la mayoría calificada en San Lázaro, la legisladora sostuvo que la votación envió un mensaje claro desde el Congreso.

"La definición a esta iniciativa es que no se aprobara. Eso dijo el pueblo de México representado en esta Cámara de Diputados a través de sus legisladores", declaró.

Acciones y recomendaciones de Kenia López Rabadán

Tras participar en el Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria, López Rabadán pidió pausar el debate político y esperar el contenido de la nueva propuesta que el oficialismo ha anunciado como un "Plan B".

Advirtió que cualquier modificación al sistema electoral deberá presentarse formalmente ante el Congreso, analizarse en su articulado y discutirse dentro de los cauces institucionales.

"Hay que esperar a ver cuál es la propuesta, a qué Cámara se envía y, conociendo el documento, podremos hacer un análisis jurídico, político y ético", señaló.

La legisladora subrayó que el Congreso es el único espacio legítimo para reformar la Constitución, por lo que descartó cualquier intento de alterar las reglas electorales fuera del proceso legislativo.

Finalmente, insistió en que cualquier reforma electoral debe construirse con el consenso de todas las fuerzas políticas, al tratarse de un tema que exige pluralidad, contrapesos y respeto entre las distintas corrientes del país.

"No es un tema de generosidad, es un tema de inclusión y contrapesos. En un país democrático siempre escuchar al otro será bueno para México", concluyó.