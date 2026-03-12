Avanza dictamen que busca agilizar cambios de nombres en Edomex

TOLUCA, Méx., marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La

y Administración de Justicia aprobó

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

al Código Civil del Estado de México para agilizar la resolución de solicitudes deSi bien, desde ella legislación estatal ya prevé la posibilidad de que las personas puedan cambiar el sustantivo propio de forma administrativa sin necesidad de acudir a un procedimiento judicial, la propuesta presentada por la(Morena) busca acortar los tiempos de resolución de las solicitudes de, para establecer un plazo máximo depara ely de dos días hábiles siguientes para la anotación en el acta de nacimiento."El esperar entreuna resolución ocasiona unaen loscomo puede ser el acceso a un programa social, obtener una pensión, un trámite escolar o un derecho sucesorio, por eso es de suma importancia que este procedimiento administrativo se pueda resolver en un periodo menor", señaló la legisladora.Refirió que else podrá realizar por dos causas específicas: por la afectación a su dignidad humana como consecuencia de la exposición al ridículo al tratarse deque ocasionan burlas como Agapito, Herculano, Tinker Bell, Jordán, por mencionar algunos; y por variaciones en las actas de nacimiento como en los nombres de María, José y Francisco, considerando en sus actas sólo sus abreviaturas como Ma., J. o Fco., incluso la adopción de un nombre diferente en el cual las personas utilizaron durante toda su vida generando actos oficiales y que hoy les es necesario adecuar a su acta de nacimiento.La(PVEM) refirió que este trámite de reasignación también permitirá beneficiar a personas de la, avanzando hacia unay expedita, mientras que su homóloga Emma Álvarez Villavicencio (PAN) señaló que más del 57 por ciento de las personas que realizan trámites gubernamentales consideran que estos son complicados, tardados y cansados, por lo cual, la medida ayudaría a mejorar esta percepción.Como dato, tan sólo de septiembre de 2023 a noviembre de 2024, elregistróde nombre sin afectar los apellidos; 26 por afectación a la dignidad humana, siendo Alexa, Carol, Messi, Feliciano y Ancksunamun, los más comunes y 106 cambiaron su nombre porque a lo largo de su vida se han identificado con otro diferente al registrado en sus actas de nacimiento.