Cachetada a Macron no demuestra que haya civilidad política: AMLO

Luego de que este martes Emmanuel Macron, mandatario francés, recibió una cachetada, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la agresión fue una falta de respeto.

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador indicó que la bofetada contra el presidente de Francia no demuestra "que haya civilidad política".

"Es una falta de respeto, eso no demuestra de que haya civilidad política. El que recurre a una agresión se exhibe como cobarde. Hay que optar siempre por la no violencia", señaló el Presidente.

Agregó que como Presidente, tiene la obligación de informar, orientar y concientizar al pueblo. "No es nada más administrar, se tiene que ir cambiando la mentalidad porque eso es lo más importante; cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo", expresó y añadió que continuará con la polémica y el debate, "pero sin violencia".