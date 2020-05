Cada estado tiene facultades para hacer su propio semáforo: Fayad

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, refirió estar de acuerdo con la decisión del Gobierno federal de poner en marcha el 1 de junio un semáforo nacional para retomar algunas actividades, pero también recordó que se autorizó que cada entidad podría tener su propio semáforo.

"Este lunes no se termina el #QuedateEnCasa, la #SanaDistancia y el Hoy no Circula, este lunes se estarán reactivando diversas cadenas productivas en el país; pero eso no significa que terminan las restricciones", refirió y agregó que esta medida no quiere decir que todos podrán salir a la calle. En el caso de Hidalgo hay un desfase de un mes en la curva de contagios, por lo cual el confinamiento tendrá que seguir todo junio, ya que en esta entidad se espera que el pico de la pandemia se tenga a mediados de ese mes.

Al presentar los resultados en la contención de Covid-19 y reducción a la movilidad, el mandatario explicó que se evaluarán las acciones y programas como el Hoy no Circula, los días 1 y 15 de junio, y a partir de los resultados, se analizará la vigencia de las medidas. Refirió que las acciones que se han emprendido en contra de la pandemia dentro del Operativo Escudo no son ninguna ocurrencia y fueron realizadas con los estudios de especialistas. En el caso de la reducción de la movilidad, aseveró que con el Hoy no Circula se disminuyó notablemente y el 26 de abril se ubicaba en penúltimo lugar; esto tendrá costos políticos pero la prioridad, indicó, es salvar a los hidalguenses.

Dijo que difícilmente se levantarán las medidas antes del 30 de junio, pero de los resultados que se tengan de las evaluaciones se podrán tener acciones más amigables. El mandatario hidalguense hizo un llamado a que la ciudadanía atienda las medidas del operativo escudo de lavado de manos, utilización del cubrebocas y el confinamiento para poder salir más rápido de la pandemia.