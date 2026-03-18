Cae en México líder criminal ecuatoriano
Juan Carlos "N" está relacionado con narcotráfico, extorsión y homicidio de un excandidato presidencial
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, junto con elementos de Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos "N", alias "Lobo Menor", líder del grupo delictivo "Los Lobos" con presencia en Ecuador.
Se informó que cuenta con ficha roja de INTERPOL HQ y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.
García Harfuch, precisó que el líder del grupo criminal 'Los Lobos', acusado de estar relacionado con el asesinato en 2023 del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villacencio, fue arrestado en la capital mexicana.
El funcionario precisó que esta detención se produjo en el barrio de Polanco, en Ciudad de México, confirmando así la versión trasladada anteriormente por el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Inicialmente hubo algo de confusión del lugar en el que se produjo el arresto de Juan Carlos, ya que autoridades colombianas informaron en un primer momento que fue detenido en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al arribar en un vuelo procedente de México.
