Cae implicada en el incendio a un bar

Ciudad de México.- Las autoridades anunciaron el arresto de Isabel ´N´, tercera persona detenida hasta el momento por su supuesta implicación en un incendio provocado el pasado noviembre en un bar en el estado de Puebla, que dejó siete fallecidos y cinco heridos de distinta consideración.

En un comunicado, la Fiscalía estatal informó de esta nueva detención relacionada con el incendio mortal del bar ´La Coss´ en la ciudad de Puebla, hechos por los que ya hay otros dos arrestados, Gabriel N, alias El Tato, y Alejando N, conocido como ´El Pelón´.

La tercera persona involucrada pasó a disposición judicial por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, tras ser detenida por las fuerzas de seguridad en Puebla.

A ella se le acusa de participar en el incendio mortal, mientras que ´El Tato´ fue identificado como el autor del ataque al establecimiento nocturno y ´El Pelón´, de ser su cómplice.

El ataque podría estar relacionado con el narcomenudeo y con otras actividades relacionadas con la extorsión, según informaron medios locales.

El trágico suceso ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando un incendio nocturno a las 4:00 de la mañana en un bar acabó con la vida de siete personas por la inhalación de humo tóxico.