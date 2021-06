Cae perro pitbull en socavón de Puebla

Un perro pitbull cayó al socavón de más de 100 metros del municipio poblano de Juan C. Bonilla, reportó la Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal (URSVA).

La organización civil explicó que el pasado lunes el perro "Spay" fue presuntamente "tragado" por el socavón, pues su dueña lo vio por última vez en esa zona.

"La propietaria se puso en contacto con nosotros, y refiere que la tarde de ayer (lunes) a las 18:00 horas aproximadamente, su perro raza Pitbull de nombre Spay salió corriendo por la zona del socavón", dio a conocer en sus redes sociales.

La dueña detalló que cuando los elementos de seguridad pública quisieron asustar al can, corrió hacia una de las orillas cayendo frente a los policías.

Personal de la organización informó que investiga si los restos del can pueden ser rescatados del socavón de la comunidad de Santa María Zacatepec.

Socavón sigue aumentando su tamaño

--En pasado 29 de mayo, lo que comenzó como un agujero de 5 metros de diámetro se convirtió en un socavón enorme de 80 metros, con una profundidad de 20.

Su tamaño sigue aumentando rápidamente con las horas y amenaza con "tragarse" a una casa cercana que ya fue evacuada por las autoridades.

La Coordinación General de Protección Civil Estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México llevarán a cabo una investigación sobre lo ocurrido que puede tardar hasta 30 días.

Mientras, los vecinos continúan expectantes y mirando de cerca hasta qué punto puede seguir creciendo este tremendo socavón.