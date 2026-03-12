Cae Samuel "N", uno de los más buscados por el FBI

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este jueves sobre la detención de Samuel Ramírez Jr., uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que en seguimiento a trabajos de investigación y como parte de los mecanismos de cooperación internacional, en Culiacán, Sinaloa, elementos del gabinete de Seguridad, en coordinación con la Instituto Nacional de Migración (INM), detuvieron al sujeto por el quien se ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que llevara a su captura.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

