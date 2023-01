Cae taxista acosador exhibido por pasajera en video: Fiscalía de NL

A-AA+

El taxista que fue exhibido por una pasajera por acoso en Nuevo León, fue detenido por autoridades estatales quienes informaron que David "N" además contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad.

Hace unos días, Nallely Morningstar compartió un clip de video en redes sociales con el que documentó el acoso que sufrió de parte del conductor de un taxi la mañana del miércoles 11 de enero.

En su publicación, la joven indicó que el día del acoso, por la mañana decidió abordar el vehículo debido a que se la había hecho tarde para llegar a su trabajo.

En la grabación se escucha al taxista comentar que tomaría otra ruta para que ella llegara más rápido a su destino, lo que comenzó a preocupar a la joven.

Posteriormente, y al ver que se encuentra nerviosa, el taxista intenta tranquilizarla y la abraza, situación que provoca más miedo a la joven quien intenta contener las lágrimas.

"¿O no quieres que te halague? No, sí llegas mi´ja, si vas a llegar, tranquila ven", expresó mientras coloca el brazo en los hombros de la joven y la acerca a él.

"En mi vida me vuelvo a subir a un taxi, el acoso a las mujeres debe terminarse YA!", escribió la joven.

David "N" también era buscado por el delito de privación ilegal de la libertad

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que detuvo a David "N", taxista señalado por acoso y que además contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad.

Sobre la última acusación, la Fiscalía no ofreció mayores detalles.