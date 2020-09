Caen 10 por detonar armas cerca del Congreso del Estado en Sinaloa

En las primeras diligencias practicadas por la delegación de la Fiscalía General de la República en un fraccionamiento privado, donde se ocultaron hombres armados que fueron perseguidos por hacer disparos al aire, se tiene un registro de diez personas detenidas, armas y varios vehículos.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristobal Castañeda Camarillo, dio a conocer que en la línea de emergencia se reportó la presencia de hombres armados que detonaban armas muy cerca del Congreso del Estado, por lo que se implementó un operativo con el ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva.

Un grupo de presuntos delincuentes, cuyo número no está delimitado, se introdujo a bordo de varias camionetas a una de las privadas residenciales, ubicada a un costado de la margen derecha del río Culiacán y a espaldas del corredor comercial automotriz.

Ante este hecho, se tendió un cordón de seguridad, frente a la privada habitacional "Condesa" y en el boulevard Pedro Infante, donde se ubica la sede del Poder Legislativo y las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado.

El funcionario comentó que una vez que se cumplió con la normatividad legal para ingresar a una de las zonas residenciales privadas, la delegación de la Fiscalía General de la República inició las primeras diligencias en las que se tienen detenidas a 10 personas, pero se continua con la búsqueda de más para deslindar responsabilidades.

Dio a conocer que no se puede emitir un dato oficial exacto, puesto que está en manos de las autoridades federales establecer el número total de personas detenidas, tipo de armas aseguradas y número de vehículos.

En la persecución de este grupo armado, se precisó que no hubo personas heridas por lo que se mantienen los trabajos periciales y las diligencias correspondientes que se deben practicar en este tipo de hechos.