Caen clonadores con 53 tarjetas

Un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos culminó con la detención de tres personas en el municipio Mazatepec, en posesión de 53 tarjetas de crédito y débito de origen ilícito.

El titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, identificó a los detenidos como Denisse Rosaline "N", de 31 años; Alberto "N" de 35 y Carlos Brayan "N" de 24 años, quienes además portaban cuatro dispositivos electrónicos con características de terminales de pago y tres teléfonos celulares a bordo de un Chevrolet Sonic con placas del Estado de México.

Urrutia dijo que, tras la captura, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de los tres implicados y reveló que dos de ellos cuentan con antecedentes penales en el Estado de México e Hidalgo por delitos contra la salud y faltas administrativas.

Los imputados enfrentan penas de hasta nueve años de prisión y multas que podrían alcanzar los 300 mil días de salario, conforme al artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito que sanciona la posesión y alteración de instrumentos de pago.

La detención de los presuntos clonadores de tarjetas bancarias se realizó cuando viajaban en un auto Chevrolet Sony LT, con placas del Estado de México, negro, y conducían de manera evasiva.

Denise es la que cuenta con mayores antecedentes delictivos en Querétaro, Nezahualcóyotl, Estado de México por delitos contra la salud, y otra detención por portar sustancias prohibidas en la vía pública y lugares públicos, en Hidalgo.

"Estas personas forman parte de un grupo delictivo dedicado a la clonación de tarjetas bancarias con operación en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos", dijo el secretario de Seguridad en Morelos.

Los detenidos fueron vinculados a proceso con presentación periódica quincenal como medida cautelar.

El jefe policiaco pidió el apoyo de la ciudadanía para sumar denuncias porque además de los equipos especializados que utilizaban para clonar las tarjetas y las terminales de pago, operaban en diversas plazas comerciales, así como restaurantes, donde en colusión con muchos de los empleados, clonaban las tarjetas bancarias de las personas.