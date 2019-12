Calderón, dispuesto a rendir cuentas tras detención de García Luna

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que desconocía por completo los hechos por los que fue detenido y que se le imputan a Genaro García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad Pública y pidió un juicio justo, que de confirmarse las imputaciones, se le aplique la ley.

Además, 12 horas después de que se conoció la detención de García Luna, Felipe Calderón emitió una carta a través de su cuenta en la red social de Twitter, en donde agregó que de comprobarse las imputaciones que se le hacen, "sería una grave falta a la confianza depositada en él".

"De la información respecto del arresto del Ing. García Luna, preciso que desconocía por completo los hechos que se le imputan. Espero que se realice un juicio justo y de confirmarse las imputaciones, se aplique la ley. Sería además una grave falta a la confianza depositada en él", aseguró.

El exmandatario dijo que jamás tuvo información o evidencia sobre ellos, por lo mismo "me sorprende profundamente lo que está ocurriendo".

"Espero que se realice un juicio justo y apegado a derecho en el que, si se demostrará su culpabilidad más allá de toda duda, se aplique todo el peso de la ley. De confirmarse los hechos de los que se le acusa, ésta sería una gravísima falta a la confianza depositada en él, sobre todo la de sus propios compañeros y otros agentes del orden, que perdieron o arriesgaron sus vidas por servir a los mexicanos", agregó.

Agregó que la política de seguridad que se implementó en su administración no era, ni remotamente, producto de las decisiones de un solo funcionario.

"En ella colaboraban muchos servidores públicos, civiles y militares, y desde luego también había una cooperación estrecha con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad y de justicia", asentó.

Además, pidió que, más allá de las posturas políticas y personales, se debe esperar el curso de las investigaciones y la información que se genere a partir del juicio.

"Estaré muy pendiente de este proceso y, desde luego, siempre abierto a explicar y rendir cuentas ante los mexicanos como lo hice cada día de mi gobierno y como lo he hecho desde que dejé la Presidencia de la República en el 2012".

"Reitero que mi postura siempre ha estado y estará del lado de la justicia y la ley", agregó.