Calderón puede ser juzgado por delito de lesa humanidad: Adan Augusto

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 26 (EL UNIVERSAL).- En el marco de su visita al Congreso del Estado de San Luis Potosí, el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó que hubiera asegurado que existe una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, sin embargo, señaló que tampoco está exento de que pudiera ser así, puesto que de alguna manera u otra está relacionado con delitos de lesa humanidad.

En rueda de prensa posterior a su reunión con los legisladores potosinos, López Hernández precisó, "yo no señalé que hubiera una averiguación en contra de nadie, pero si sostengo que el operativo Rápido y Furioso fue un crimen perpetrado por el estado, de lesa humanidad, porque en vez de combatir al crimen organizado se le entregó armamento y eso aquí y en cualquier parte del mundo en cualquier país democrático no solamente es una barbaridad sino un crimen de lesa humanidad".

Recordó que tan fue un crimen que está detenido en los Estados Unidos quien fuera su segundo en la cadena de mando como lo era el entonces secretario de seguridad pública Genaro García Luna "y pues yo no sé mucho de derecho internacional, pero así como en España juzgaron a Pinochet por su actuar como dictador en Chile, ningún mexicano está exento de que se le castigue por este tipo de delitos en el extranjero, máxime cuando hay investigaciones relacionadas en el extranjero", sostuvo.

Cabe mencionar que durante su intervención en la tribuna del Congreso del Estado de San Luis Potosí, dirigiéndose a los diputados locales a quienes instó a aprobar la reforma constitucional para extender el período en que el Ejército pueda mantenerse en labores de seguridad pública hasta el 2028, también hizo referencia al gobierno de Calderón Hinojosa.

En respuesta al posicionamiento de la diputada Liliana Flores Almazán del PAN, quien fue la única que en representación de su fracción parlamentaria se manifestó en contra de esta propuesta a la cual calificaron de "querer militarizar al país"; a lo que López Hernández respondió que el gobierno federal actual no fue el que sacó al ejército a las calles, sino precisamente fue el del panista Felipe Calderón y ahora se ha tenido que lidiar con las consecuencias de las malas decisiones que se tomaron en aquel entonces.

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, durante su intervención ante el legislativo potosino, sostuvo que aunque son válidas todas las opiniones y las posturas distintas de las fracciones parlamentarias, es inminente el apoyo a la reforma constitucional particularmente en el estado potosino, puesto que simplemente las policías locales "no están listas para enfrentar solas a la delincuencia", prueba de ello es que en San Luis Potosí, solo los municipios de la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez cuentan con policías capacitadas y confiables, el resto de los otros 56 ayuntamientos o tienen muy pocos elementos o no está certificados o en algunos casos ni siquiera cuentan con policías.

Asimismo, refirió que en la entidad se han detenido a más de 6 mil presuntos delincuentes en lo que va de su gobierno, pero 9 de cada 10 ya han salido de la cárcel precisamente por fallas en el debido proceso a la hora de realizar detenciones y puestas a disposición.