FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Nacional

Calendario SEP: ¿Cuándo empiezan y terminan las vacaciones de invierno?

Por El Universal

Diciembre 15, 2025 12:37 p.m.
Calendario SEP: ¿Cuándo empiezan y terminan las vacaciones de invierno?

Con la llegada de diciembre, el ambiente festivo se hace presente en todo el país y las vacaciones de invierno se acercan rápidamente. Este periodo representa una oportunidad para que estudiantes y familias compartan tiempo de calidad y se desconecten de la rutina diaria.
Celebraciones como Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes Magos convierten esta temporada en una de las más esperadas del año, motivo por el cual muchas familias aprovechan el receso escolar para planear actividades recreativas o realizar viajes.
¿Cuándo empiezan las vacaciones?
De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el último día de clases será el viernes 19 de diciembre. Sin embargo, el periodo vacacional comenzará oficialmente el lunes 22 de diciembre, iniciando más de dos semanas de descanso para las y los estudiantes de educación básica.
¿Cuándo regresan a clases en educación básica?
Las vacaciones de invierno se extenderán hasta el martes 6 de enero de 2026, después de la celebración del Día de Reyes Magos. Posteriormente, del 7 al 9 de enero, se llevarán a cabo talleres de capacitación dirigidos al personal docente y directivo.
Debido a estas actividades, el regreso a clases para los alumnos está programado para el lunes 12 de enero. En total, considerando el fin de semana previo, los días sin clases y el receso escolar, los estudiantes disfrutarán de 22 días consecutivos de descanso.

Entérate | Los días festivos para el Ciclo Escolar 2025-2026

La SEP anunció cuál será el nuevo calendario para el siguiente año

