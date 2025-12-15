Desplome de avioneta en Toluca deja varios muertos
La aeronave transportaba 10 personas, entre las que se encontraban ocho pasajeros y dos pilotos
Tras el desplome de una avioneta en la zona de Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en el municipio de Toluca, el secretario de seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, habló sobre los hechos al rededor del accidente.
Detalló que los primeros reportes visuales indican que a simple vista se observaban seis cuerpos al interior de la zona del impacto, aunque subrayó que esta cifra aún no es definitiva y deberá confirmarse mediante los peritajes correspondientes.
Asimismo, dijo que la aeronave transportaba 10 personas, entre las que se encontraban ocho pasajeros y dos pilotos.
