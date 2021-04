Califican como "error humano" aplicación de vacuna con jeringa vacía

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó respecto a la aplicación de la vacuna contra Covid-19 con una jeringa vacía, que se revisarán a detalle los procedimientos internos de capacitación y que se tomarán las medidas contundentes para corregir el error.

A través de un comunicado, la institución educativa reafirmó que quien aplicó la inyección a un adulto mayor con una jeringa sin la dosis de vacuna fue una estudiante de enfermería, quien recibió capacitación como todos los voluntarios.

Además de calificar el caso como un "error humano", el IPN aclaró que enseguida se aplicó la vacuna de manera correcta a la persona y sin complicación alguna.

En el escrito la institución también ofreció disculpas a quienes se hayan sentido afectados.

Lo anterior se presenta, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina, señalara que se debe investigar si no se trata de un "montaje", y acusó que fue una "exageración" de los medios de comunicación la difusión que se le dio al video en el que se evidencia la acción.

"Lo que hay que ver es que si no fue montado, porque son capaces de todos, no se ustedes, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces no les tengo confianza, me llamó la atención", señaló el mandatario.

Mientras que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reforzó la teoría del Presidente, además de que no descartó denuncias penales en caso de que se comprobara que se trató de un montaje.

"Como señaló el Presidente, no descartamos ninguna hipótesis de un posible error humano hasta un montaje, en el que tanto la persona aludida como personas externas a la operación, pudieran estar involucradas a lo mejor en presionar, en sobornar o en inducir una conducta inadecuada, si esto se documenta las sanciones pueden tener un carácter incluso penal y extenderse también a aquellas personas que pudieron haber sido partícipes de un elemento así, incluso como autores intelectuales, entonces vamos por todo y lo vamos a hacer lo más pronto posible", aseveró.