Cámara de Diputados elige a los integrantes de la Comisión Permanente

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL). – El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 444 votos a favor, a las y los integrantes de la cámara baja que serán parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura.

El Órgano de Gobierno estará conformado por las y los diputados Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena); Aleida Alavez Ruiz (Morena); Mario Rafael Llergo Latournerie (Morena); Yeidckol Polevnsky Gurwitz (Morena); Hamlet García Almaguer (Morena); Olimpia Tamara Girón Hernández (Morena); Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena); José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT); y Reginaldo Sandoval Flores (PT).

Así como Santiago Creel Miranda (PAN); Carolina Beauregard Martínez (PAN); Gerardo Peña Flores (PAN); Martha Estela Romo Cuéllar (PAN); Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI); Alma Carolina Viggiano Austria (PRI); Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI); María del Carmen Pinete Vargas (PVEM); Jorge Álvarez Máynez (MC); y Elizabeth Pérez Valdez (PRD).

El pleno de la Cámara de Diputados, declaró oficialmente clausurados los trabajos del segundo periodo del segundo año de la 65 legislatura.

Durante el cierre, los coordinadores parlamentarios de todos los grupos parlamentarios limaron asperezas y se reconocieron mutuamente.

El diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, señaló: "Mi reconocimiento a nuestros aliados de Morena y del Verde. Mi reconocimiento a la oposición por su tarea tenaz, aunque no comparta sus puntos de vista".

Carlos Puente, del PVEM, felicitó a la oposición "porque también han permitido construir los consensos para que lleguemos a procesar temas que muchas veces no son de coincidencias, pero que tienen que salir adelante porque cuentan con el respaldo de una mayoría y así funcionan las democracias".

En tanto, el líder de Morena, Ignacio Mier, llamó a aliados y opositores a sentirse orgullosos.

"Porque hemos recuperado para México el valor de la política al confrontar dos visiones distintas de país, y no nos toca a nosotros cualificar cuál es mejor o cuál no lo es, eso es el ejercicio democrático que solo le corresponde al pueblo", indicó.

Por parte de la oposición, el líder priista, Rubén Moreira, dijo que no deben alarmar las tensiones que se dan por los debates acalorados en el pleno, "porque esta es la democracia y lo bueno es que se dan aquí, en un foro plural electo democráticamente y no en otras partes. Esa es la grandeza de nuestro país".

El coordinador del PAN, Jorge Romero, consideró que "No hay manera de que en un lugar en donde cohabitan 130 millones de almas, no haya diferencias".

"Quizá lo que busca el PAN es hacerles entender que nuestra diferencia es también nuestra riqueza como nación, por ello debemos de entender que siempre la patria es primero", declaró.

El perredista, Luis Espinoza Cházaro reconoció que, sin duda, este periodo ordinario fue uno de los más complejos en la historia de esta Cámara, "y muestra de ello es que concluimos hoy una de las sesiones, si no es que la sesión más larga en la historia de San Lázaro. No queda duda que hay dos visiones de país que seguiremos discutiendo la de morena y sus aliados y la de va por México"

Mientras que el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, lamentó que la sesión haya concluido sin haber aprobado la reforma para reducir la jornada laboral.

"Creo que el mejor tributo que podemos rendir a la clase trabajadora de este país, a pocos días de celebrar el primero de mayo, es aprobar esta iniciativa, porque es un derecho que tiene 106 años sin tocarse y por eso será nuestra prioridad a partir de la próxima legislatura", adelantó.

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, agradeció a todos los grupos parlamentarios "por la responsabilidad que han depositado en nosotros para desempeñar la presidencia de esta Cámara".

Al clausurar los trabajos, se entonó el himno nacional.