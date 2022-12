Cámara Minera rechaza acusaciones de corrupción de Raquel Buenrostro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Tras las declaraciones de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, de que hay problemas de corrupción en las concesiones mineras, la Cámara Minera de México (Camimex) rechazó "tajantemente" la aseveración y dijo que se apegan al marco legal y acatan la regulación vigente.

"La industria minera mexicana se conduce con estricto apego al marco legal y acata todas las regulaciones vigentes. Las empresas mineras que operan en el país afiliadas a la Camimex rechazan tajantemente toda forma de corrupción", explicó en un comunicado.

Además, "las empresas de Camimex cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales, incluidos impuestos especiales que sólo ellas tributan, para ser destinados por el gobierno federal al beneficio de las comunidades mineras".

La Cámara añadió que aportan más recursos para el erario que otros sectores productivos, generan más de 400 mil empleos directos, tienen un salario promedio 37% superior al promedio nacional según el Seguro Social y son la quinta fuente de ingresos del país y aportan más del 8% al PIB industrial".

Ello porque, el miércoles pasado, la secretaria Buenrostro expuso que "hay problemas de corrupción fuerte" en el sector minero, además de que comentó que "no hay un sector más beneficiado" que el minero, porque pagan apenas el 0.002% de sus ingresos totales.

Expuso que se está haciendo una depuración, ya que "hay problema de corrupción en concesiones, de todo tipo porque se dieron a personas que no cumplen todos los requisitos", añadió que quienes no quieren cumplir con sus concesiones.

"Las minas no son unas blancas palomitas, tienen problemas en todo el mundo, después de hidrocarburos, el contrabando más fuerte es de la minería, el segundo producto de mayor contrabando, es donde tenemos la mayor parte de malas prácticas laborales", consideró la funcionaria.