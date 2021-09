Cambiará de diseño tramo elevado de la Línea 12: Sobse

La Línea 12 del Metro cambiará de diseño en los 6.723 kilómetros del tramo elevado metálico —el total es de 11.53 kilómetros— que comprende de la estación Lomas Estrella a Zapotitlán, mismo que será reforzado con puntales, trabes y diafragmas, detalló el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina.

Un día después de que la empresa DNV entregó el dictamen final técnico sobre las causas del colapso de un tramo elevado donde murieron 26 personas y 126 resultaron lesionadas, el Gobierno capitalino informó las obras de rehabilitación, las cuales están consensuadas con Carlos Slim, dueño de la constructora que edificó ese tramo.

"Lo principal es colocar puntales que equivalen a columnas, a otros apoyos, colocar vigas, colocar diafragma; al hacerlo continuo lo que estamos haciendo es darle redundancia, es decir, capacidad de tomar esfuerzos a pesar de que algún elemento pudiera tener alguna deficiencia, o sea, se cambia el concepto de diseño el principal", explicó.

Se reforzará al colocar puntales y se hará un soporte para la trabe existente, lo que le dará más capacidad. Se instalarán diafragmas y tensores con el objetivo de que la estructura tenga la capacidad suficiente para resistir a pesar de que no estuvieran trabajando los pernos.

Esteva Medina dijo que serán más de 250 tramos los que tendrán un reforzamiento a lo largo de los 6.723 kilómetros, y se requerirán 50 frentes simultáneos para terminar en 12 meses.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, refirió que el diseño estructural de la rehabilitación de la Línea 12, elaborado por el Comité Técnico, ha sido consensuado con Slim y sus ingenieros, y ya se trabaja en el convenio con las empresas que participarán en el proceso.

En tanto, Esteva Medina aseguró que la deflexión que se identificó en 2019, en la viga norte y la viga T-6, en el tramo colapsado, cumplía con lo que marca el reglamento y era imposible detectar ante una inspección visual, además no fue la causa del derrumbe.

"Se registraron deformaciones en 2017, se le proporcionaron datos a la empresa DNV y elementos que se tenían, entre ellos vuelos de dron de seguimiento de las columnas, esa información, la empresa la procesó, determinó que tiene 7.23 centímetros de deflexión en 2019; sin embargo, el Reglamento de Construcciones del DF, para un claro de 30 metros, contempla que una deflexión pudiera llegar como deflexión 13 cm, por lo que estaba dentro del rango que marca el reglamento".



No politizar

Aunque el abogado del exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas y encargado de la construcción de la Línea 12, aseguró que el colapso del 3 de mayo pudo ser evitado, la jefa de Gobierno subrayó que están en su derecho de dar su opinión, pero consideró que no se puede politizar el tema.

"Nosotros lo que hacemos, de una manera muy profesional y por eso no entramos a un tema político ni mucho menos, porque me parece que esto no se puede politizar, de ninguna manera; este es un tema técnico, así lo veo yo", enfatizó.