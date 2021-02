Cambiará de manera muy positiva política migratoria de EU: Segob

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), confió en que la política migratoria del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cambiará de manera "muy positiva" respecto a la que había con el anterior gobierno que encabezó Donald Trump.

En conferencia de prensa, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que el gobierno de la Unión Americana junto con México se busca construir una política de atención migratoria con un perfil humanista.

"La política de Joe Biden hasta donde nosotros tenemos conocimiento y hemos estado en comunicación y en contacto con las autoridades norteamericanas sí va a cambiar. Esto de "Quédate en México" para esperar que se te resuelva tu solicitud de asilo, ya no va a ser, ya no va estar ahí y que también pues nosotros tenemos conocimiento de esta orden ejecutiva que firmó de que de dentro de los 100 días tampoco va haber deportaciones", dijo la titular de Segob.

"Creo y estoy segura que la política de Joe Biden va a cambiar sobre el tema migratoria y la relación bilateral entre Estados Unidos y México precisamente en este tema".

Y agregó: "Me da mucho gusto, y por supuesto que estaremos en Mexico muy atentos y ademas teniendo un diálogo permanente con las autoridades norteamericanas, esto obviamente le toca también al canciller en relación con la relación bilateral, yo creo que va a ser muy positiva".

En Palacio Nacional, la secretaria indicó que espera que la política migratoria que haya entre los dos países sea humanista, pues señaló que el nuevo gobierno estadounidense tiene la intención de reunir a las familias que fueron separadas.

"Yo esperaría que fuera un política en donde pudiéramos ir construyendo, tanto el gobierno norteamericano como nosotros una atención a los migrantes una política humanista sobre todo para todos aquellos migrantes. Tiene toda la intención de reunir a las familias que se separaron y de avanzar muchos en estos temas", aseveró.