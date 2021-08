Cambio en imagen de gobierno CDMX es para homologar con 4T: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- La imagen del Gobierno de la Ciudad de México se homologa con los colores del gobierno federal, además algunos programas cambian de nombre como el programa de becas a alumnos de educación básica, que pasará a ser Becas para el bienestar de las niñas y niños en la Ciudad de México. "Pues somos un gobierno que viene de la Cuarta Transformación y que cree en la Cuarta Transformación de la República; y, que creemos que uno de los elementos que define a la Cuarta Transformación de la República es la palabra 'Bienestar', porque lo que estamos buscando es una Ciudad de Derechos, una Ciudad Innovadora y una ciudad que brinde bienestar (…) somos parte de ello y consideramos que es importante que se reconozca, que se vea y es algo, una decisión colectiva que tomamos y nos sentimos muy orgullosos de ella", dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre el cambio de imagen del gobierno capitalino expuso que no generará un gasto importante, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. "No va a representar ningún gasto adicional, los chalecos y todo lo que ya está en verde, a menos que requiera su mantenimiento nuevo o nuevos uniformes, se irá cambiando poco a poco, pero consideramos que es importante regresar 'back to the basics', consideramos es prudente hacerlo, fue algo que hicimos de manera colectiva", dijo.

La nueva imagen ahora utilizará los colores dorado y guinda, así como el verde bandera, ante ello, la mandataria local expuso que es un gobierno que viene de la Cuarta Transformación. "Hay muchos gobiernos que hacen modificaciones a la mitad del periodo y nosotros tomamos la decisión de hacer esta modificación", refirió.