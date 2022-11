Campesinas sin trabajo y sin cosecha por la sequía

HUAJOLOTITLÁN, Oax.- Como consecuencia de que la temporada de estiaje se prolongó hasta el mes de agosto en municipios de la Mixteca de Oaxaca, campesinas y campesinos viven escasez de trabajo por falta de cosechas y cultivos en Huajuapan y Huajolotitlán.

Alma Delia Gómez Ramírez trabaja en el corte de ejotes solo dos días de la semana y cuenta que es el primer año que vive la falta de trabajo en esta zona.

“Yo vine desde hace ocho días, desde el lunes y hasta hoy. Descansé toda la semana, imagínese que sólo he cobrado un día de trabajo. Nos pagan 150 pesos al día, qué nos va alcanzar con eso. ¡No alcanza!, pero ya ni modos, tenemos que aguantarnos porque no depende de nosotros ni del patrón, sino que no se sembró por el agua”, dice la mujer, de unos 45 años.

Alma Delia, junto a una cuadrilla de otras cinco mujeres de San Sebastián del Progreso, comunidad del municipio de Huajuapan de León, son parte de la mano de obra en los cultivos de varias comunidades de Huajolotitlán, pues no hay trabajo en su localidad. Para estas mujeres la jornada comienza desde antes de las 5 de la mañana en los campos de hortalizas y verduras en el Huamúchil y otras localidades.

“Es el primer año que la vemos muy difícil. El trabajo comenzó a escasear desde febrero cuando el agua empezó a aminorar, luego se vino el estiaje y no llovía, hasta a mediados de agosto. En años anteriores veníamos trabajando todos los días y ahora, solo uno o dos por semana”, agrega Alma Delia.

Las mujeres platican que les pagan 150 pesos por ocho horas, con el almuerzo incluido: “Con eso nos ayudan los patrones, pero el asunto es que no hay trabajo porque no hubo cosecha y muchos no sembraron”.

Elvia Herrera Reyes, otra de las integrantes de la cuadrilla, confirma que la sequía les afectó en sus días de trabajo, pero además en sus propios cultivos y cosechas.