Campesinos exigen información sobre impacto del Tren Transístmico

Al menos unos 450 campesinos provenientes de 31 comunidades originarias de seis municipios de la zona norte del Istmo de Tehuantepec protestan este lunes con un bloqueo en la carretera Transístmica, a la altura del Puente Malatengo, impidiendo el paso hacia el estado de Veracruz.

Los manifestantes de los municipios de San Juan Guichicovi, San Juan Mazatlan, Matías Romero, Asunción Ixtaltepec, Barrio de La Soledad y Santa Maria Petapa denuncian falta de atención por parte de los gobiernos federal y estatal a las demandas de los pueblos indígenas del Istmo. Sus reclamos se centran en materias como salud, educación, agua potable, mejoramiento del servicio eléctrico y contra los cobros excesivos de tarifas eléctricas.

Exigen, además, información sobre los trabajos de modernización del Tren Transístmico, que se considera la espina dorsal del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En particular, los pobladores del Ejido de San Juan Guichicovi han presentado un pliego de demandas en materia de servicios y de atención a su problemática agraria, mismo que aún se mantiene sin respuesta.

Precisamente es a esta altura del trazo del ferrocarril donde los avances de la obra son nulos, pues los pobladores han denunciado que no se les ha informado sobre los impagos ambientales.

A penas el 24 de junio pasado unos 150 campesinos del poblado de Mogoñe Viejo, perteneciente. Guichicovi, expulsaron de sus tierra a trabajadores que entraron sin autorización y pretendían arrancar los trabajos.

Mientras que el 19 de junio pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que las comunidades indígenas del Istmo llevan más de dos años esperando respuesta del gobierno federal a la serie de exigencias que expresaron en las asambleas consultivas realizadas en marzo de 2019 por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y que hasta ahora han sido ignoradas.

Por su parte, la Red de Resistencia Civil del Istmo-Ucizoni, denunció este lunes que 172 comunidades de la región sufren constantemente de apagones y cobros excesivos de tarifas eléctricas. Ante todas estas demandas no respondidas, los pueblos que integran la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) accionan con el bloqueo como una medida de presión.