Campesinos suspenderán obras del Transístmico; piden diálogo con AMLO

JUCHITÁN, Oax., febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Campesinos de la comunidad Mogoñé Viejo, que pertenece a San Juan Guichicovi, Oaxaca, anunciaron que mañana suspenderán los trabajos de modernización del Tren Transístmico debido a que el Ferrocarril Transístmico del Istmo (FIT) para por sus parcelas.

Mediante un video difundido en redes sociales, los ejidatarios de la etnia mixe pidieron una mesa de diálogo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para que sean escuchados.

En esa comunidad de la zona norte del Istmo, recordaron los campesinos, los marinos de la Armada de México (Semar), han estado intimidando a la población para que permita los trabajos de cambio de durmientes y rieles del tren transístmico.

Las autoridades del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que ahora depende de la Semar y tiene bajo su administración al FIT, quieren ampliar su Derecho de Vía (DDV) a 35 metros a cada extremo, pese a que no ha pagado un metro de tierra, denunciaron.

Según las denuncias de los campesinos, el actual presidente del ejido Mogoñé Viejo, Víctor Castañón, hizo convenios con la Semar y el CIIT para que el FIT amplíe lo que considera su DDV a los 35 metros, lo que implicaría la apropiación de nuestras parcelas.

"No vamos a permitir más intimidaciones de los marinos y no permitiremos que sigan los trabajos de modernización de las vías del tren, hasta que las autoridades federales y estatales atiendan nuestros reclamos", expresaron.

La modernización del tren transístmico forma parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT 2019-2024), impulsado por el presidente AMLO, y que además contempla la ampliación del puerto de Salina Cruz y de la carretera transístmica La Ventosa-Acayucan.

Dicho tramo carretero sufrió una nueva interrupción el sábado 25 de este mes, en la jurisdicción del municipio de Matías Romero, por parte de pobladores de la colonia Emiliano Zapata, quienes denunciaron incursiones en sus predios para trabajos de topografía.

Unos kilómetros al sur de ese punto, en los accesos a la población de Lagunas, sobre la misma carretera transístmica, pobladores de una seis comunidades también suspendieron los trabajos de ampliación debido a daños ocasionados en sus accesos y pozos de agua.