"Canallada", descalificar al INE y al TEPJF: Jesús Zambrano

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que es una "canallada" y una actitud de antidemocracia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ataque y descalifique a organismos autónomos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un comunicado, acusó que Morena y el titular del ejecutivo solo respetan sus decisiones cuando les conviene; "de lo contrario son otros los culpables de sus propios fracasos".

Recordó que el presidente arremetió nuevamente contra ambos organismos luego de que el TEPJF encontró irregularidades en tres distritos electorales asignados a Morena y anuló dichos resultados.

"Una vez más le decimos al titular del Ejecutivo que es él quien no se comporta como demócrata al amenazar con removerlos porque no le gustan sus resoluciones. Sus reformas al respecto no pasarán en la Cámara de Diputados que tendrá una nueva correlación de fuerzas y en defensa de la democracia, defenderemos la autonomía de estos organismos", expuso.

Zambrano Grijalva consideró que discursos como el de AMLO "es propio de dictadores y gobiernos autoritarios".

"La democracia implica el respeto a las leyes y a las instituciones, no se aplica a modo", aseveró.

Finalmente el líder del sol azteca exigió a López Obrador y a Mario Delgado Carrillo, no influir en la vida interna del TEPJF.

"No son autoridad judicial. Que asuman su papel de Presidente de la República, que resuelva la situación tan compleja que padece el país y que el presidente del partido en el gobierno mejor cuestione los nexos de sus candidatos con la delincuencia organizada, así como las irregularidades recientemente encontradas", concluyó.