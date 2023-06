Cancelación de 35 normas de salud no afecta a ciudadanos: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las críticas a la cancelación de 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud "es un asunto que lo han querido hacer grande los mercaderes de la medicina".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador garantizó que esta decisión de la Secretaría de Salud no afectará el acceso de la ciudadanía al derecho a la salud.

Aseguró que en el sector médico de México y el mundo "hay verdaderas mafias. Son intereses muy poderosos los de los laboratorios, los que trafican con las enfermedades, con el dolor de la gente.

"Decirle a toda la gente que no hay nada que temer, que nosotros actuamos de manera responsable, que vamos hacia una mejor atención médica; es decir, atención médica de calidad, universal; es decir, a todos. Sin que falten medicamentos, médicos, especialistas, y que vamos a seguir protegiendo a todos los enfermos. Y en el caso de las normas a las que se menciona es un asunto que lo han querido hacer grande los mercaderes de la medicina.

"Son intereses muy poderosos los de los laboratorios, los que trafican con las enfermedades, con el dolor de la gente", declaró.

El objetivo de su administración afirmó, es que no haya corrupción en este sector ni en ninguna otra esfera de la vida pública.

"Sin embargo, como era un monstruo de muchos tentáculos, sólo lo relacionado con el manejo de la salud todavía no terminamos de limpiar, fíjense cuánto tiempo llevamos, cuánto tiempo nos llevó poder comprar los medicamentos para resolver el problema del abasto en el país.

"Porque era un monopolio manejado por políticos corruptos, traficantes de influencia y medios de manipulación. Todo lo relacionado con medicamentos", dijo.